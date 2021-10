Youtube löscht "allesaufdentisch"-Videos

Kühnert hofft auf baldige Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen

Berlin: Die SPD ist zuversichtlich, dass es noch in diesem Jahr eine neue Bundesregierung mit einer Ampel-Koalition geben wird. Vize-Parteichef Kühnert hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF von guten und sehr vertrauensvollen Gesprächen mit Grünen und FDP gesprochen. Es sei wichtig, dass nichts nach außen dringe. Er hoffe, dass schon bald wirkliche Koalitionsverhandlungen starten könnten und man damit auf die Zielgerade für ein Ampelbündnis gehe, so Kühnert. SPD, Grüne und FDP beraten heute den ganzen Tag in vertieften Sondierungsgesprächen. Weitere Treffen folgen in den nächsten Tagen. Eine erste Bilanz wird aber erst gegen Ende der Woche erwartet. In der Diskussion über eine Neuausrichtung der Union will CDU-Chef Laschet den Parteispitzen heute Vormittag seine Pläne vorstellen. Zunächst trifft sich nur das Präsidium, danach kommt der gesamte Bundesvorstand zusammen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 08:00 Uhr