Yotube hat laut Gericht zwei Videoclips zu Unrecht gelöscht

Köln: Youtube hat zwei Interview-Clips der Aktion #allesaufdentisch zu Unrecht gelöscht. So hat das Landgericht Köln in einer Eilentscheidung geurteilt. Es erließ auf Antrag der Initiatoren der Aktion zwei einstweilige Verfügungen gegen die Plattform. Zur Begründung sagte das Gericht, Youtube habe den Kanal-Betreibern nicht konkret genug mitgeteilt, welche Passagen gegen welche Vorschrift ihrer Richtlinie verstießen. In den Clips, die gelöscht wurden, hatten Künstler Wissenschaftler zu ihrer Kritik an der Corona-Politik befragt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 11:15 Uhr