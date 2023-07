Yellen will über Ausfuhrbeschränkungen nach China sprechen

Meldungsarchiv - 09.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: US-Finanzministerin Yellen hat zum Abschluss ihres Besuchs in China Gesprächsbereitschaft bei einem Teil der US-Sanktionen angekündigt. Die Regierung in Washington werde Gesprächskanäle einrichten, über die China seine Bedenken vorbringen könne. Dabei geht es um die eingeschränkte Ausfuhr von Spitzentechnologie. Die USA könnten unbeabsichtigte Folgen ihres Handelns erklären und dann gegebenenfalls darauf reagieren, so Yellen. Konkreter wurde sie allerdings nicht. Insgesamt bewerteten beide Seiten den Besuch der US-Politikerin positiv. Yellen betonte, das Verhältnis der beiden Nationen stehe, trotz erheblicher Meinungsverschiedenheiten, auf einer sicheren Grundlage. Peking lobte die offenen und konstruktiven Gespräche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 12:00 Uhr