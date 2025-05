Yannick Hanfmann scheitert in erster Runde in Paris am Italiener Musetti

Paris: Tennisprofi Yannick Hanfmann ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 33-Jährige unterlag dem an Nummer acht gesetzten Italiener Lorenzo Musetti klar in drei Sätzen. Bei den Damen hatte hat sich zuvor die deutsche Nachwuchshoffnung Eva Lys mit 6:0 und 6:3 überraschend deutlich gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns durchgesetzt. Laura Siegemund schied dagegen in zwei Sätzen gegen die Ungarin Anna Bondar aus.

