Xi und Putin vollziehen sicherheitspolitischen Schulterschluss

Das Wetter: An den Alpen klar, sonst bewölkt und Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe klar, sonst bewölkt und vereinzelt Regen. In der Nacht von Nordwesten her Regen und Tiefstwerte von plus 3 bis minus 1 Grad. Morgen weitgehend trocken und teils sonnig, teils bewölkt. Sonntag in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst trüb mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Am Montag Wolken und sonnige Abschnitte und oft windig. Tiefstwerte bei minus 7 Grad in der Nacht und tagsüber bis plus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 17:00 Uhr