Xi und Putin treffen sich in Usbekistan

15.09.2022 09:00 Uhr

Samarkand: Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges treffen sich heute Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi persönlich. Beide nehmen in Usbekistan am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil. Bei ihrem Gespräch am frühen Nachmittag soll es unter anderem um den Krieg gegen die Ukraine gehen. Zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören neben China und Russland mehrere zentralasiatische Staaten sowie Indien und Pakistan. Die Gruppe soll ein Gegengewicht sein zum westlich dominierten G7-Verbund. - Unterdessen haben die russische und die chinesische Marine eine gemeinsame Militärübung im Pazifik gestartet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, umfasst das Training taktische Manöver und den Einsatz von Artillerie und Hubschraubern.

