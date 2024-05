Xi nennt Achse Peking-Moskau förderlich für den Frieden

Peking: Chinas Präsident Xi hat die Beziehungen zwischen China und Russland gelobt. Beim Besuch des russischen Präsidenten Putin in Peking sagte Xi, die enge Zusammenarbeit sei nicht nur im Interesse der beiden Länder, sondern auch förderlich für den internationalen Frieden. Putin bezeichnete die Zusammenarbeit beider Länder als "stabilisierenden Faktor auf der internationalen Bühne". Für den russischen Präsidenten ist China, das bisher keine Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine geübt hat, ein wichtiger Verbündeter. Die Volksrepublik wiederum profitiert von billigen Energie-Exporten aus Russland. Für Putin ist es bereits die zweite Reise nach Peking in sechs Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 08:00 Uhr