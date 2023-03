Xi Jinping beendet Staatsbesuch in Moskau

Kurzmeldung ein/ausklappen Proteste gegen französische Rentenreform gehen weiter

Paris: In mehreren französischen Städten hat es wieder Proteste gegen die umstrittene Rentenreform gegeben. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurden bei Ausschreitungen in Paris 46 Menschen festgenommen. Rund 3.500 Menschen hatten demnach am Abend zunächst friedlich im Zentrum der Hauptstadt demonstriert. Später sei die Situation eskaliert, Demonstranten warfen Gegenstände auf die Einsatzkräfte, diese setzten Tränengas ein. - Präsident Macron will sich am Mittag in einem Fernsehinterview zur Kritik an der Rentenreform äußern. Beobachter gehen davon aus, dass er versuchen wird, die schwierige Lage zu entspannen. - Ministerpräsidentin Borne hatte Macrons Prestigeprojekt mit einem verfassungsrechtlichen Kniff durch das Parlament gebracht und ein Misstrauensvotum nur knapp überstanden.

