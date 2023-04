WWF-Experte kritisiert falschen Umgang mit Bären

Meldungsarchiv - 14.04.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der tödliche Angriff eines Bären auf einen Jogger im Trentino ist nach Einschätzung des WWF-Bären-Experten Klose vermutlich auf einen falschen Umgang mit dem Tier zurückzuführen. Klose erläuterte im BR, manche Bären würden dazu verlockt, menschliche Nähe zu suchen. Im aktuellen Fall sei es so, dass die Bärenmutter in Nord-Italien von Hotelbesitzern angefüttert worden sei. So erklärt sich der Experte, warum ihre Kinder, die jetzt gesuchte Bärin und auch ihr Bruder, der bayerische Problembär Bruno, zur Gefahr für Menschen wurden. Solche Tiere müssten erschossen werden. Grundsätzlich hält es Klose aber nicht für nötig, den Bestand von etwa 100 Bären in Nord-Italien zu reduzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2023 09:15 Uhr