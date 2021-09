Wuppertaler Ortsteil wird in der Nacht nach Bombenfund evakuiert

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuppertal: Wegen eines Bombenfundes hat die Polizei in der Nacht den Wuppertaler Ortsteil Rauental evakuiert. Rund 1.500 Menschen mussten kurz nach Mitternacht ihre Wohnungen verlassen. Mit Sirenen und Warndurchsagen wurden sie laut Polizei auf die Situation hingewiesen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bereits am frühen Abend bei Erdarbeiten gefunden worden. In der Nacht stellten die zuständigen Behörden dann eine unmittelbare Gefahr fest. Die Stadt hat eine Notunterkunft in einem Schulzentrum eingerichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 06:00 Uhr