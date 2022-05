Wüst will neue NRW-Koalition auf Augenhöhe

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nach dem deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Wüst angekündigt, die neue Regierung auf Augenhöhe zu bilden. Damit verwendete er die gleiche Formulierung wie die Grünen in NRW, die bereits gestern eine solche Regierung gefordert hatten. Zentrale Frage sei die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, sagte Wüst nach den Gremiensitzungen der CDU in Berlin. Auf die Frage, ob auch eine große Koalition möglich sei, sagte Wüst nur, er werde mit einem Gesprächsangebot auf alle demokratischen Parteien zugehen. Auch der Spitzenkandidat der SPD in NRW, Kutschaty, sieht zumindest die erste Runde von Koalitionsgesprächen bei CDU und Grünen. Rechnerisch seien aber verschiedene Bündnisse möglich. Deshalb bot Kutschaty Grünen und FDP auch Gespräche an - für eine eventuelle Ampelkoalition auf Landesebene.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 16:00 Uhr