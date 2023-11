Wüst und Söder lehnen Aufweichen der Schuldenbremse ab

Berlin: Angesichts der Haushaltskrise hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst konkrete Aussagen von Bundeskanzler Scholz gefordert. Die Menschen erwarteten Klarheit, sagte der CDU-Politiker. Unternehmen und Kommunen dürften nicht die Leidtragenden der Schuldenprobleme der Bundesregierung sein. Die Schuldenbremse bezeichnete Wüst wörtlich als "Schutzwall gegen die Übergriffigkeit der gegenwärtigen Regierung in das Portemonnaie künftiger Regierungen". Auch Bayerns Ministerpräsident Söder lehnt ein Aufweichen der Schuldenbremse ab. Die Notlage, die die Ampel-Koalition ausrufen will, sei nicht einer Situation von außen geschuldet, sondern es sei die Notlage der Regierung. Mehrere SPD-Ministerpräsidenten fordern dagegen Änderungen an der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse. Niedersachsens Regierungschef Weil argumentiert, der Staat müsse handlungsfähig sein, weil er große Aufgaben wie den Klimaschutz zu meistern habe - sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Stärke des Landes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 12:00 Uhr