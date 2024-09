Wüst spricht sich für Merz als Kanzlerkandidat aus

Düsseldorf: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hat klargemacht, dass er selbst nicht als CDU-Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. Zugleich stellte er sich in der sogenannten K-Frage ausdrücklich hinter den CDU-Vorsitzenden Merz. Wüst sagte nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands, er fühle sich weiterhin dem Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Er habe seinen Landesverband gebeten, Friedrich Merz auf dem Weg zur Kanzlerschaft zu unterstützen. Zugleich würde er sich freuen, wenn auch die CSU Merz als gemeinsamen starken Kandidaten unterstützt. (STOPP) Merz, so Wüst, habe die Partei geeint und wieder in ruhigeres Fahrwasser gebracht. Ihm sei auch zu verdanken, dass das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU heute so gut sei wie lange nicht mehr. Die CDU nannte Wüst ein Bollwerk gegen aufkommenden Extremismus.

