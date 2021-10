Wüst soll Ministerpträsident in Nordrhein-Wetfalen werden

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Hendrik Wüst soll neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der noch amtierende Regierungschef Laschet den 46-jährigen Verkehrsminister als Nachfolger vorgeschlagen. Bei einem Gespräch mit dem CDU-Landesvorstand soll sich Laschet außerdem dafür ausgesprochen haben, dass Wüst auch Vorsitzender der Landes-CDU wird. Laschet will auch dann in die Bundespolitik wechseln, wenn er nicht Bundeskanzler wird. Ende Oktober entscheidet die nordrhein-westfälische CDU offiziell bei einem Parteitag, mit welchem Spitzenkandidaten sie in die Landtagswahl im kommenden Jahr geht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 18:45 Uhr