Wüst sieht Regierungsauftrag bei sich, SPD lehnt Automatismus ab

Bei Schüssen in US-Kirche kommt mindestens ein Mensch ums Leben

Laguna Woods: Bei Schüssen in einer Kirche ist in den USA mindestens ein Mensch getötet worden. Vier weitere seien schwer, ein Mensch leicht verletzt, teilte die Polizei von Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. - Vorgestern erst hatte ein 18-Jähriger vor und in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York um sich geschossen. Zehn Menschen starben, die meisten von ihnen Schwarze. Laut FBI gibt es Hinweise auf ein rassistisches Motiv der Tat. US-Präsident Biden rief seine Landsleute zur Einheit auf. Nur so lasse sich die Spirale von Hass und Gewalt durchbrechen, sagte er. Biden will morgen nach Buffalo reisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 01:00 Uhr