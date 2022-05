Wüst sieht klaren Regierungsauftrag und umwirbt Grüne

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Ministerpräsident Wüst sieht in den Zugewinnen der CDU bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen einen klaren Auftrag zur Bildung der nächsten Regierung. Er kündigte Gespräche mit allen im Landtag vertretenen demokratischen Parteien an und umwarb die Grünen. Die Aussöhnung von Klimaschutz und Industrieland sei künftig die zentrale Aufgabe, so Wüst. SPD-Spitzenkandidat Kutschaty will sich trotz starker Verluste nicht geschlagen geben und hofft noch auf die Bildung einer Ampelkoalition. Die Grünen sehen sich in der Rolle des Königsmachers. An ihnen führe bei der Regierungsbildung kein Weg vorbei, so Spitzenkandidatin Neubaur. Die Liberalen zeigten sich bestürzt über den drohenden Verlust der Regierungsverantwortung in NRW. FDP-Spitzenkandidat Stamp sagte: "Wir bleiben beieinander und werden auch gemeinsam wieder stark." Bei der AfD überwog trotz Stimmenverlusten die Erleichterung, wieder im Landtag vertreten zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 06:00 Uhr