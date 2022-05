Wüst sieht Auftrag zur Regierungsbildung

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst sieht in dem Wahlergebnis einen klaren Regierungsauftrag für die CDU. Das Wirtschaftliche müsse mit ökologischer Kompetenz verbunden werden, um das Land voranzubringen, sagt er im ZDF. Die Union wertet das Ergebnis als Erfolg für die Bundespartei. Die CDU sei zurück, twitterte Parteichef Merz. CSU-Chef Söder spricht von einem Denkzettel für die Ampel-Koalition im Bund. Bei der SPD gehen die Interpretationen auseinander. Während Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der ARD eine Niederlage der Partei bei der Landtagswahl einräumte, hat Co-Chef Klingbeil trotz der Verluste den Anspruch der SPD auf eine Regierungsbildung betont. Gestärkt wollen die Grünen in Sondierungsgespräche gehen, die ihren Stimmenanteil verdreifacht haben. Im Fall einer Regierungsbeteiligung will die Bundesvorsitzende Lang einen klimafreundlichen und sozialen Kurs durchsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 20:00 Uhr