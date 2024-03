Wüst fordert restriktivere Asylpolitik

Berlin: Ministerpräsident Wüst aus Nordrhein-Westfalen hat dafür plädiert, die Anzahl der Asylbewerber ohne Bleiberecht stärker zu begrenzen. Nur so könne man weiter jenen Menschen helfen, die wirklich vor Krieg und Vertreibung fliehen, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wüst warf der Bundesregierung in dem Zusammenhang vor, bereits vereinbarte Maßnahmen nicht umzusetzen. Den Ländern seien bei gewissen Dingen die Hände gebunden. So seien etwa Rückführungen von Personen ohne Bleiberecht nur in solche Staaten möglich, so Wüst, mit denen die Bundesregierung ensprechende Vereinbarungen getroffen habe. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, SPD, äußerte sich im Deutschlandfunk ähnlich. Die Belastungen für Länder und Kommunen seien nach wie vor hoch. Die Regierungschefs der Länder wollen heute mit Bundeskanzler Scholz erneut über die deutsche Flüchtlingspolitik sprechen. Dabei soll es auch um die Bezahlkarte für Asylbewerber gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 10:45 Uhr