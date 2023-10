Wüst fordert Nachdenken über Asylverfahren außerhalb der EU

Berlin: Um die zunehmende Migration nach Deutschland zu begrenzen, sollte aus Sicht von Ministerpräsident Wüst ernsthaft über Asylverfahren außerhalb der EU gesprochen werden. Der nordrhein-westfälische Regierungschef von der CDU sagte der Süddeutschen Zeitung, wer keinen Schutzstatus erwarten kann, dürfe erst gar nicht nach Deutschland einreisen. Dafür müsse man Partnerländer auf den Fluchtrouten etwa in Nordafrika finanziell unterstützen. Mit Blick auf den zweitägigen Besuch von Bundesinnenministerin Faeser in Marokko hat die FDP nochmals gefordert, den Maghreb-Staat als sicheres Herkunftsland einzustufen. Fraktionschef Dürr erklärte in der Rheinischen Post, bei den Balkan-Staaten habe das gut funktioniert. Faeser will bei ihrem Besuch in Rabat über Fachkräfteeinwanderung und über Rückführungen abgelehnter Asylbewerber nach Marokko sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 08:00 Uhr