Wüst fordert mehr Hilfe vom Bund in der Asylpolitik

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst wirft dem Bund Versäumnisse in der Migrationspolitik vor. Vor einem heutigen Treffen zwischen Bund und Ländern sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF, vieles von dem, was man mit dem Bund vereinbart im November habe, sei noch nicht abgearbeitet. Wüst betonte, allein im Januar seien etwa 28.000 neue Flüchtlinge gekommen - 5.000 davon in sein Bundesland. Der Druck sei also nach wie vor extrem hoch. Man bekomme die Menschen nicht einfach "wegverwaltet", so Wüst wörtlich, hier brauche man die Hilfe der Bundesregierung. Nach seinen Worten können Flüchtlinge nur in Länder zurückgeführt werden, mit denen Deutschland ein Abkommen hat - hier sei der Bund in der Pflicht. Eine Obergrenze von etwa 60.000 Geflüchteten pro Jahr, wie sie einige Unionspolitiker fordern, hält Wüst für realistisch, damit Integration gelingen könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 09:00 Uhr