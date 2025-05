Würzburger wählen neuen Oberbürgermeister

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Zur Wahl stehen Judith Roth-Jörg von der CSU, der Grüne Martin Heilig, Eva-Vietinghoff-Scheel von der SPD und die parteilose Claudia Stamm. Beobachter erwarten, dass im ersten Wahlgang keiner der vier Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Sollte es so kommen, gäbe es in zwei Wochen eine Stichwahl. Die Oberbürgermeisterwahl in Würzburg ist ein Jahr vor den Kommunalwahlen nötig, weil Amtsinhaber Christian Schuchardt von der CDU als Hauptgeschäftsführer zum Deutschen Städtetag wechselt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 06:00 Uhr