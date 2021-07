Würzburger Stadtrat beschließt Denkmal für Opfer der Messerattacke

Nachrichtenarchiv - 22.07.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Der Stadtrat hat am Abend beschlossen, dass es ein Denkmal für die Opfer der Messerattacke geben soll. Details, etwa wie der Gedenkort gestaltet sein soll und wo er genau errichtet wird, stehen noch nicht fest. Dazu will sich der Stadtrat unter anderem mit den Familien der Opfer beraten, heißt es. Am 25. Juni hatte ein 24-Jähriger in der Würzburger Innenstadt offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Drei Frauen starben, sechs Menschen wurden außerdem schwer verletzt. Der Mann befindet sich derzeit in der Psychiatrie.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.07.2021 20:45 Uhr