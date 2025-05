Würzburger SPD unterstützt grünen OB-Kandidaten

Würzburg: Die SPD hat sich klar für den Grünen-Politiker Martin Heilig als Würzburger Oberbürgermeister ausgesprochen. In einer Mitteilung betont der SPD-Stadtverband, Heilig stehe für einen überparteilichen Politikstil und setze sich für ein soziales, nachhaltiges und weltoffenes Würzburg ein. Bei der Stichwahl am 18. Mai tritt Heilig gegen Judith Roth-Jörg von der CSU an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 13:00 Uhr