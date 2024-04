Würzburger Projekt als "Gutes Beispiel 2024" ausgezeichnet

Nürnberg: Das sogenannte Zukunftshaus für nachhaltigen Konsum in der Würzburger Innenstadt ist von den Hörern von Bayern 2 zum „Guten Beispiel 2024“ gewählt worden. BR-Intendantin Wildermuth hat den Preis am Abend in Nürnberg verliehen. Das Motto im Zukunftshaus lautet: Kaufen, mieten, reparieren und tauschen. So können Kunden dort gegen eine geringe Gebühr Dinge ausleihen, die sie selten nutzen. Elektrogeräte wie Wasserkocher können repariert werden. In der Tauschbörse wechseln Kleidungstücke die Besitzer. Rund 230 Projekte aus ganz Bayern hatten sich bei dem Wettbewerb beworben. Auf den Plätzen zwei und drei landeten ein Mentorenprojekt für Grundschulkinder in München sowie ein Erholungsangebot für Demenzkranke und deren Angehörige.

