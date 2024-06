Würzburger Kickers verpassen Aufstieg in 3. Liga

Hannover: Die Würzburger Kickers haben die Rückkehr in die 3. Fußball-Bundesliga verpasst. Im Aufstiegsfinale verloren die Unterfranken das Rückspiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 4:5 im Elfmeterschießen. Das Hinspiel in Würzburg hatte Hannover mit 1:0 gewonnen. Die Niedersachsen haben damit erstmals den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 23:00 Uhr