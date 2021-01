Würzburger Kickers verlieren in Paderborn

Bei Protesten in Russland gibt es mehr als 1.000 Festnahmen

Moskau: Bei den Protesten für die Freilassung des russischen Oppositionellen Nawalny sind bereits mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden, die meisten in Moskau und Sankt Petersburg. Auch Nawalnys Ehefrau und seine engste Mitarbeiterin sind in Gewahrsam. Aktivisten und Journalisten beklagen eine Drosselung des Internets. In mehreren Städten in ganz Russland sind trotz Warnungen der Behörden und trotz teils eisiger Temperaturen tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Putin und für die Freilassung Nawalnys zu protestieren. Auch in München unterstützten 200 Demonstranten die Opposition in Russland. Mehr Teilnehmer waren wegen der Corona-Auflagen nicht zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 16:00 Uhr