Würzburger Galeria-Kaufhof-Filiale bleibt erhalten

Berlin: Galeria-Kaufhof wird weniger Filialen schließen als befürchtet. Das hat der Insolvenzverwalter angekündigt. Demnach bleiben sechs weitere Standorte bestehen, darunter die Filiale in Würzburg; 500 Stellen werden damit gerettet. Dass es für die sechs Filialen nun doch weitergeht, liegt vor allem an Gesprächen mit den Vermietern. Sie seien der Warenhauskette noch einmal entgegengekommen, so der Insolvenzverwalter. Insgesamt werden durch die Galeria-Insolvenz voraussichtlich jetzt noch rund 900 Mitarbeiter ihre Stelle verlieren. In Bayern müssen die Filialen in Regensburg und Augsburg schließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 18:00 Uhr