Würzburger Bub stürzt beim Rodeln in Regenauffangbecken - Freunde retten ihn

Würzburg: Zwei Kinder haben einem 12-Jährigen vermutlich durch ihr schnelles Handeln das Leben gerettet. Der Bub war beim Rodeln im Würzburger Stadtteil Frauenland mit seinem Schlitten in ein vier Meter tiefes Regenauffangbecken gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Weil das Kind regungslos im Eiswasser liegen blieb, sprang einer seiner Freunde hinterher und hielt den Verunglückten über Wasser. Ein weiterer Freund alamierte mit Hilfe einer Fußgängerin die Rettungskräfte. Die brachten den unterkühlten 12-Jährigen in eine Klinik. Kurz darauf stürzte eine weitere Person mit einem Schlitten in das Auffangbecken. Die Stelle wurde danach abgesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 10:30 Uhr