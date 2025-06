Würzburger Baskets wahren Chance auf Finaleinzug

Die Würzburg Baskets haben in den Bundesliga-Playoffs weiter die große Chance auf den erstmaligen Finaleinzug: Die Franken setzten sich am Abend sehr knapp mit 78:77 gegen Ulm durch. Die entscheidende Führung gelang erst acht Sekunden vor Spielende. Wenn die Würzburger am Donnerstag im letzten Spiel gegen Ulm erneut gewinnen, stehen sie im Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft.

