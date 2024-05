Würzburg steht im Halbfinale der Basketball-Bundesliga

Würzburg: In den Viertelfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga hat Würzburg Meister Ulm besiegt und steht damit im Halbfinale. Die Unterfranken gewannen 75:72. Ebenfalls im Halbfinale steht der FC Bayern nach einem 76:69 gegen Ludwigsburg. Und Fußball-Drittligist Jahn Regensburg ist mit einem Remis in die Relegation gestartet. Im Hinspiel trennte sich der Jahn mit 2:2 vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 07:00 Uhr