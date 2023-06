Kurzmeldung ein/ausklappen Würzburg gedenkt der Messerattacke von 2021

Würzburg: Die Stadt erinnert heute an die Messerattacke vor zwei Jahren. An der Gedenkstele am Tatort wurde am Vormittag ein Kranz niedergelegt. Am Nachmittag gibt es dann noch einen Gedenkgottesdienst in der Marienkapelle. Im Juni 2021 hatte ein psychisch kranker Mann drei Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Täter aus Somalia sitzt seitdem in einer forensischen Einrichtung. Geplant ist auch eine Kundgebung der AfD. Die Organisation "Würzburg ist bunt" hat ebenfalls eine Veranstaltung angemeldet. Oberbürgermeister Schuchardt hatte gestern schon klargemacht, dass man keine Demagogen und Wahlkämpfer brauche, er wünsche sich einen friedlichen Tag.

