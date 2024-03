Würzburg erinnert an die Bombennacht von 1945

Würzburg: Die unterfränkische Bezirkshauptstadt erinnert heute an die verheerende Bombennacht im Zweiten Weltkrieg, die sich zum 79. Mal jährt. Oberbürgermeister Schuchardt wird am Vormittag zum Totengedenken einen Kranz am Hauptfriedhof niederlegen. Am Abend werden die Glocken aller Kirchen in Würzburg rund zwanzig Minuten lang läuten. Am 16. März 1945 hatten britische Bomber die historische Altstadt fast komplett zerstört. Bis zu 5.000 Menschen kamen dabei ums Leben.

