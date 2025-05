Würzburg bestimmt in Stichwahl einen neuen Oberbürgermeister

Würzburg: In einer Stichwahl entscheidet sich heute, wer neuer Oberbürgermeister der Stadt wird. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag Martin Heilig von Bündnis 90/Die Grünen mit 39,6 Prozent der Stimmen deutlich vorne. Die nötige absolute Mehrheit verfehlte er aber. Auf den zweiten Platz kam CSU-Kandidatin Judith Roth-Jörg mit 23,9 Prozent. Sollte Heilig sich heute in der Stichwahl gegen Roth-Jörg durchsetzen, wäre er der erste grüne Oberbürgermeister in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 07:00 Uhr