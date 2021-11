WTA zeigt sich besorgt um verschwundene Tennisspielerin Peng Shuai

Polen warnt vor Eskalation an Grenze zu Belarus

Warschau: Der Geschäftsführende Bundesinnenminister Seehofer reist heute vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Belarus nach Polen. Vor dem Besuch hat Ministerpräsident Morawiecki Deutschland ein Versagen in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte er, der Kurs der Bundesregierung vor sechs Jahren sei "nicht angemessen" gewesen und gefährlich für Europa und die Welt. Morawiecki erklärte, er befürchte eine Eskalation des Konflikts in der polnisch-belarussischen Grenzregion. Die Situation sei zwar derzeit stabil, werde aber immer bedrohlicher. Die Polen seien fest entschlossen, ihre Grenze zu schützen. Die EU hat inzwischen Hilfslieferungen für die in Belarus festsitzenden Migranten angekündigt. In einem ersten Schritt sollen Nahrung, Decken und andere Güter im Wert von 700.000 Euro in die Region gebracht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 08:00 Uhr