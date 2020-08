Wrackteil des havarierten Öl-Frachters wird vor Mauritius versenkt

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port Louis: Vor Mauritius haben Einsatzkräfte damit begonnen, einen Teil des havarierten Öl-Frachters im Meer zu versenken. Dazu war das Wrackteil von zwei Schleppern 15 Kilometer weit auf das offene Meer gezogen worden. Es soll dort auf den Meeresboden in über 3.000 Metern sinken. Umweltorganisationen kritisieren, dass das Wrack die Biodiversität gefährde. Der japanische Frachter war am Wochenende auf einem Riff vor der Küste von Mauritius in zwei Teile gebrochen. Der kleinere Teil ist nach wie vor im Riff verkeilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 01:00 Uhr