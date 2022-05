Wrack von deutschem Flugzeug in Kroatien entdeckt

Nachrichtenarchiv - 30.05.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zagreb: Kroatische Suchteams haben am Vormittag das Wrack des deutschen Kleinflugzeuges entdeckt, das gestern mit vier Insassen von den Radarschirmen verschwunden war. Zum Schicksal des Piloten und der drei Passagiere gibt es noch keine Informationen, berichten kroatische Medien unter Berufung auf den Rettungsdienst. Das Flugzeugwrack sei im Weiler Brocanac, 100 km südlich von Zagreb, gefunden worden. Bei der Suche waren unter anderem Drohnen eingesetzt woren. An der mutmaßlichen Absturzstelle ist das Gelände sehr unwegsam. Die Cessna war am Donnerstag in Leverkusen nach Kroatien gestartet und befand sich gestern auf dem Rückflug mit dem Piloten und drei Insassen an Bord.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2022 13:45 Uhr