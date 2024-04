World Central Kitchen nimmt Arbeit in Gaza wieder auf

Gaza-Stadt: Rund einen Monat nach dem Tod von sieben ihrer Mitarbeiter will die Hilfsorganisation World Central Kitchen wieder ihre Arbeit im Gazastreifen aufnehmen. In einer Mitteilung schrieb sie, in dem Küstentreifen herrsche derzeit eine der schlimmsten Hungerkatastrophen. Die Nichtregierungsorganisaion fügte hinzu, dass Helfer und Zivilisten in Gaza eingeschüchtert und getötet würden. Für die Aufnahme des Einsatzes stünden 276 Lastwagen mit Lebensmitteln am Grenzübergang Rafah bereit. World Central Kitchen fordert eine internationale Untersuchung des tödlichen israelischen Luftangriffs auf seine Helfer. Die israelische Armee bezeichnete die Attacke als schweren Fehler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 21:00 Uhr