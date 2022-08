Womöglich Millionenschaden bei Großbrand in Hof

Olivia Newton-John ist tot

Los Angeles: Die weltbekannte und preisgekrönte Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb die vierfache Grammy-Gewinnerin heute im Alter von 73 Jahren. Der Durchbruch als international erfolgreiche Künstlerin gelang ihr 1978 mit dem Musical "Grease" an der Seite von John Travolta. Oliva Newton-John gehörte zu den größten Stars der 1970er und frühen 80er Jahre. Im Laufe ihrer Karriere verkaufte die britisch-australische Sängerin und Songwriterin mehr als 100 Millionen Tonträger und zählt damit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Allein das Album Grease verkaufte sich über 14 Millionen Mal. Die Songs daraus wurden legendäre Hits: Zum Beispiel "You're the One that I Want" und "Summer Nights".

