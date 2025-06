Wombacher kochen Rekord-Kloß

Wombach: In dem unterfränkischen Dorf ist der schwerste Kartoffelkloß der Welt gekocht und verspeist worden. Laut Schiedsgericht wog der Knödel fast 465 Kilo und wurde 21 Stunden lang in einem 3.000 Liter fassenden Topf erhitzt. Die Wombacher übertrafen damit einen alte Bestmarke aus Jena deutlich. Anlass für den Rekordversuch war die 700-Jahr-Feier des Dorfes, in dem etwa 2.000 Menschen leben.

