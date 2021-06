Wolken, sonnige Abschnitte und Gewitter bei 20 bis 27 Grad

Klöckner verteidigt Bauern beim Thema Klimaschutz

Berlin: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat die Landwirte im Vorfeld des heute beginnenden Bauerntags gegen Kritik verteidigt. Mit Blick auf Forderungen nach mehr Klimaschutz etwa von den Grünen sagte Klöckner im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Bauern wüssten, dass sie sich an den Klimawandel anpassen müssten. Die Transformation sei auch schon in vollem Gang. Die CDU-Politikerin betonte, dass der Ausstoß der Treibhausgase durch die Landwirtschaft zwischen 1990 und 2019 bereits um 24 Prozent zurückgegangen sei. Aber die Bauern müssten auch von ihrer Arbeit leben können, so Klöckner. Der Bauernverband fordert von der nächsten Bundesregierung mehr Planungssicherheit und eine gesicherte Finanzierung für Tierschutz-Investitionen in Ställe. Kanzlerin Merkel wird am frühen Nachmittag bei dem Verbandstreffen sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 08:00 Uhr