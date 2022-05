Wolfsburgs Fußballerinnen sind zum siebten Mal deutsche Meisterinnen

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jena: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum siebten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Der VfL besiegte am vorletzten Bundesliga-Spieltag Absteiger Jena 10:1 und ist damit für Verfolger FC Bayern nicht mehr einzuholen. In der Bundesliga der Männer trennten sich Frankfurt und Mönchengladbach 1:1. In der zweiten Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg bei Holstein Kiel klar mit 0:3 verloren. Der "Club" hat damit keine Chance mehr, um den Aufstieg in die erste Bundesliga zu spielen.

