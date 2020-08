Wolfsburgerinnen im Finale der Champions-League

RKI meldet 1576 Neuinfektionen mit Corona

Berlin: In Deutschland gibt es 1.576 neue bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Das hat das Robert-Koch-Institut in Berlin mitgeteilt. In Bayern sind es 353 neue Fälle. Somit ist im Freistaat die Zahl der Neuinfektionen gegenüber der Vorwoche deutlich stärker angestiegen als im Bundesschnitt. Die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet der Regierungsbezirk Oberbayern - und dort insbesondere die Städte Rosenheim und Ingolstadt sowie der Kreis Ebersberg. Weltweit haben viele Länder mit stark steigenden oder hohen Fallzahlen zu kämpfen. Die Türkei hat Hochzeitsfeiern in vielen Provinzen auf eine Stunde begrenzt. In Brasilien hat sich ein weiterer Sohn von Präsident Bolsonaro mit Covid-19 angesteckt - er ist der fünfte Infizierte der Familie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 09:00 Uhr