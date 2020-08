Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Sebastian: In der Champions League stehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Endspiel. Das Team gewann in San Sebastian das K.O.-Spiel gegen den FC Barcelona mit 1:0. Die Wolfsburgerinnen treffen am Sonntag im Finale entweder auf Olympique Lyon oder Paris Saint-Germain.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 23:00 Uhr