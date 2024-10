Wolfsburg zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein

Fußball-Bundesligist Dortmund ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der BVB unterlag am Abend in Wolfsburg mit 0:1 nach Verlängerung. Die Niedersachsen stehen damit im Achtelfinale, wie auch Augsburg, nach einem 3:0-Sieg gegen Schalke. Regensburg schlug Fürth im bayerischen Duell mit 1:0. Außerdem spielten: Köln - Kiel 3:0 Stuttgart - Kaiserslautern 2:1 Leipzig - St. Pauli 4:2 Leverkusen - Elversberg 3:0 und Offenbach - Karlsruhe 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 03:00 Uhr