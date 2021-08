Wolfsburg wird nach Wechselfehler aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen

Merkel bezeichnet Entwicklung in Afghanistan als bitter und dramatisch

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Entwicklung in Afghanistan als überaus bitter und dramatisch bezeichnet. Sie sei furchtbar für Millionen Afghanen, die auf Demokratie, Bildung und Frauenrechte gesetzt hätten, so Merkel vor wenigen Minuten vor der Presse in Berlin. Sie sei aber auch bitter für die Verbündeten, die 20 Jahre für mehr Freiheit in Afghanistan gekämpft hätten. Im Moment erschienen alle Opfer und Bemühungen vergeblich. Nun gehe es auch darum, den sogenannten Ortkräften - also afghanischen Helfern der Bundeswehr - zu helfen. Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Kabul verzögert sich allerdings. Zwei Militärtransporter konnten wegen des Chaos auf dem Flughafen Kabul nicht landen. Dort spielten sich dramatische Szenen ab. Mehrere Zivilisten versuchten auf dem Rollfeld, auf startende Flugzeuge zu gelangen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 19:15 Uhr