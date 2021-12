Nachrichtenarchiv - 12.12.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: Die sportliche Krise beim Fußballbundesligisten VfL Wolfsburg hält an. Die "Wölfe" haben gestern Abend gegen Stuttgart mit 0:2 verloren. Für Wolfsburg war es die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Heute empfängt Greuther Fürth Union Berlin. Am frühen Abend spielt Frankfurt gegen Leverkusen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 07:00 Uhr