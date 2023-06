Wolfsburg verliert Champions-League-Finale der Frauen

Meldungsarchiv - 03.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Eindhoven: Die Fußballerinnen des Vfl Wolfsburg haben den Sieg in der Champions League verpasst. Im Finale im niederländischen Eindhoven unterlagen sie dem FC Barcelona mit 2 zu 3. Dabei hatten die Wölfinnen nach der ersten Halbzeit mit 2 zu 0 geführt. In der zweiten Spielhälfte kassierten sie dann innerhalb von nur zwei Minuten zwei Treffer; das Siegtor fiel in der 70. Minute. Für Barcelona ist es nach 2021 der zweite Titel in der Champions League. - Am Abend wird in Berlin das DFB-Pokal-Finale angepfiffen. Gegenüber stehen sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Leipzig ist Titelverteidiger, Frankfurt gewann die begehrte Trophäe schon fünf Mal, zuletzt 2018.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 19:00 Uhr