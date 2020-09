Wolfsburg und Leverkusen trennen sich 0:0, Leipzig schlägt Mainz

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar oder nur leicht bewölkt. Abkühlung auf 13 bis 6 Grad. Morgen und am Dienstag oft sonnig, nur in Alpennähe unbeständig. Am Mittwoch in ganz Bayern wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 20:00 Uhr