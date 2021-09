Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: In der Fußball-Bundesliga hat Wolfsburg gegen Frankfurt am Abend 1:1 gespielt. Die Niedersachsen mussten durch das Unentschieden die Tabellenführung an den FC Bayern abgeben. Dortmund gewann 4:2 gegen Union Berlin. Stuttgart verlor gegen Leverkusen 1:3.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 06:00 Uhr