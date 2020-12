Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: In der Fußballbundesliga bleibt der VfL Wolfsburg ungeschlagen. Die Niedersachsen besiegten Frankfurt am Abend mit 2:1. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth nach einem 3:0 in Sandhausen wieder die Tabellenführung übernommen. Zweiter ist nun der VfL Bochum, der Paderborn 3:0 geschlagen hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 05:00 Uhr